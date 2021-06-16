Великобритания решила протянуть гигантский кабель в Норвегию

Великобритания решила протянуть гигантский энергетический кабель в Норвегию, чтобы решшить проблему дефицита электроэнергии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Интерконнектор North Sea Link станет самым длинным энергетическим кабелем в мире, его длина составит 450 миль (около 724 километров). Мощность кабеля оценивается в 1400 мегаватт. Страны надеются, что запуск проекта позволит им повысить собственную энергобезопасность. Британия, в частности, рассчитывает на закупку электроэнергии от норвежских гидроэлектростанций, а Норвегия — на британские излишки энергии, генерируемые ветровыми установками.

«Мы рассчитываем начать получать энергию из Норвегии уже в ближайшее время. Норвегия в последние годы перепроизводит энергию, у них большие запасы, которые, если не будет очень сухого лета, Соединенному королевству повезет к зиме уже получить», — сообщил Гленн Риксон, глава отдела Европейского энергетического анализа в американском издании S&P Global Platts.

Прошедшей зимой Великобритания столкнулась с проблемой резкого роста цен на электроэнергию, вызванный недостатком энергии внутри национальных систем. Дефицит энергии был частично вызван аварией на кабеле между Британией и Нидерландами, а также с переносом запуска нового кабеля из Франции. Поставки из Норвегии должны исключить подобные инциденты.

При этом аналитик EnAppSys Ltd Фил Хьюит отмечает, что запуск мегакабеля все равно не спасет Великобританию от проблем с электроэнергией. На поставки по новому кабелю будет приходиться до четырех процентов спроса на электричество в Великобритании. Аналитики отмечают, что любые проблемы с новым кабелем смогут резко отразиться на ценах за электричество для британцев.

Решить проблемы с дефицитом властям придется с помощью строительства дорогостоящих электростанций. Хьюит отмечает, что к 2030 году в рамках программы по переходу к безуглеродной энергетике в стране должна заработать гигантская станция по производству энергии с помощью ветра, ее мощность оценивается в 40 гигаватт.

В качестве поставщика Норвегия — логичный партнер для Британии, скандинавская страна владеет одной из самых крупных систем гидроэлектростанций, которая сполна покрывает внутренний спрос и позволяет экспортировать электричество в другие страны. Избыток на внутреннем рынке делает цены на норвежское электричество крайне привлекательными для других стран. Однако резкий рост импорта в страны, где стоимость электричества высокая, например, в Великобританию, в конченом итоге может привести к росту цен на энергию и в самой Норвегии, отмечают аналитики.