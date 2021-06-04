Остров Русский снова остался без света

Практически весь остров Русский во Владивостоке снова остался без света из-за обрыва кабеля с материка. Об этом сообщили в городской единой дежурной диспетчерской службе, передает РИА Новости.

Время восстановления подачи электроэнергии пока неизвестно. На острове проживает около 5 тысяч человек.

В ноябре 2020 года на острове Русский оборвались линии электропередач после ледяного дождя: из-за непогоды падали деревья и конструкции. 21 ноября там перекрыли движение с материковой части Владивостока, так как лед с вант моста начал падать на проезжую часть.

2 декабря на остров полностью вернулось электричество, 6 декабря по мосту восстановилось автомобильное движение в обе стороны.