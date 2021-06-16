Лидер ОПГ по кличке Лес получил пожизненный срок за 13 убийств

В Московском областном суде вынесен приговор лидеру Пушкинской ОПГ Дмитрию Леснякову по кличке Лес, которого присяжные признали виновным в 13 убийствах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Ему назначен пожизненный срок, как и двум другим активным участникам банды. Подельник Леса Дмитрий Завьялов приговорен к максимальному наказанию за смерть 17 человек.

Осужденные, согласно приговору суда, оштрафованы на один миллион рублей каждый, добавляет РЕН ТВ.

Остальным шестерым участникам ОПГ назначены длительный сроки от 12 до 23 лет лишения свободы.

По данным следствия, с 1999 по 2011 год Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов руководили межрегиональной преступной группой, которая совершила более 40 тяжких и особо тяжких преступлений в Москве, Челябинской, Московской и Ростовской областях и Краснодарском крае.

В 2012 году Лес был осужден на 25 лет заключения за убийства криминального авторитета Алика Миналяна по кличке Алик Сочинский в 2009-м, бизнесмена Валерия Казакова в 2008-м и директора Международного центра по ядерной безопасности Сергея Бугаенко в 2003-м.