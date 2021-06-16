Насильников и убийц детей публично казнили в Йемене

Повстанцы-хуситы публично казнили троих убийц детей. Казнь состоялась на территории Йемена, которую контролируют повстанческие группировки, передает France 24.

Осужденных положили на живот на ковры посреди площади и выстрелили каждому из них в спину. Тела замотали в ковры, а затем упаковали в специальные мешки и увезли. При этом, помимо военных и полицейских, присутствовали очевидцы, многие из которых снимали происходящее на телефон.

Один из казненных признан виновным в том, что утопил собственных дочерей после ссоры с женой, двое других изнасиловали и убили 8-летнего мальчика. Это первая публичная казнь на территориях хуситов с 2018 года — тогда они повесили троих мужчин, также виновных в убийствах и изнасилованиях детей.

В Российской Федерации в 2019 году задумались об ужесточении наказания для убийц детей: им предложили давать пожизненные сроки.