Мать разрешила освободить из тюрьмы убийцу ее трехлетней дочери

Жительница новозеландского города Крайстчерч дала разрешение на условно-досрочное освобождение убийцы, который 23 года назад отнял жизнь у ее трехлетней дочери. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 1997 году Джейн Кротхолл (Jayne Crothall) выселила из дома квартиранта Люка Сибли (Luke Sibley). Тогда молодой человек вооружился молотком и ножом и убил трехлетнюю дочь Кротхолл Бриттани. После этого он вошел в спальню Джейн и напал на нее.

Женщина оказалась в больнице. Когда она очнулась, родители сообщили ей, что Бриттани скончалась. Сибли признал вину в убийстве и покушении на убийство и был приговорен к пожизненному тюремному заключению с минимальным периодом до УДО в 13 лет.

Кротхолл более десяти лет ходила на слушания по УДО, прежде чем приняла серьезное решение лично встретиться с убийцей дочери. Она боялась, что после освобождения он может навредить ей или другим ее детям.

Встреча удивила ее: Сибли, которому сейчас 40 лет, выглядел напуганным. Возможность извиниться перед Кротхолл повлияла на его реабилитацию. Преступник признал, что встреча с матерью его жертвы оказала на него большее влияние, чем сеансы у психолога.

Через 23 года после убийства Кротхолл приняла решение дать согласие на освобождение Сибли. В судебной системе Новой Зеландии потерпевший имеет право участвовать в принятии решения о будущем преступника.

Ранее сообщалось, что в тюрьме американского штата Джорджия казнили заключенного, обвиняемого в убийстве кассира из-за пива в 1994 году, несмотря на попытки заступиться за него со стороны дочери жертвы. Адвокаты мужчины и дочь убитого Элизабет Легетт (Elizabeth Legette) запрашивали проведение теста ДНК с имевшейся в распоряжении следствия одежды нападавшего, но суд отклонил эти требования.

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