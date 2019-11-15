Мужчину казнили за убийство ради пива

В тюрьме американского штата Джорджия казнили заключенного, обвиняемого в убийстве кассира ради пива в 1994 году. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По версии следствия, 10 апреля 1994 года Рей Кромарти (Ray Cromartie) застрелил Ричарда Слиза (Richard Slysz), когда пытался ограбить магазин вместе с двумя сообщниками. Нападавшие не смогли вскрыть кассу и скрылись с двумя упаковками пива. Спустя три дня Кромарти был арестован.

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Подельники Кромарти Кори Кларк (Corey Clark) и Таддеус Лукас (Thaddeus Lucas) признали себя виновными, Кромарти же отказался сделать это. В 1997 году его приговорили к смертной казни. Обвинения строились в основном на показаниях сообщников. Они утверждали, что мужчина якобы признался в том, что выстрелил в сотрудника магазина. Власти Джорджии также обвиняли Кромарти в том, что он якобы убил сотрудника другого магазина за три дня до случившегося.

До последнего момента Кромарти настаивал на своей невиновности. Адвокаты Кромарти и дочь убитого Элизабет Легетт (Elizabeth Legette) запрашивали проведение теста ДНК с имевшейся в распоряжении следствия одежды нападавшего, но суд отклонил эти требования. В ноябре 2019 года появились новые свидетельства о невиновности Кромарти, но судья заявил, что их предоставили слишком поздно.

Кромарти казнили посредством летальной инъекции в среду, 13 ноября. Он отказался от последнего слова, но согласился на последнюю молитву. На последний ужин Кромарти заказал стейк, пасту с лобстером и сыром, куриный сэндвич, салат цезарь с курицей, двойной чизбургер, картошку фри, красную фасоль, клубничный молочный коктейль и яблочный сок.

Ранее сообщалось, что в тюрьме американского штата Теннеси мужчина, приговоренный к смертной казни, отказался от возможности в последний раз съесть любимую еду ради бездомных. По традиции штата, мужчине предложили в качестве последней трапезы любую пищу на его вкус в пределах 20 долларов (1,3 тысячи рублей), но 68-летний преступник не стал пользоваться такой возможностью и изъявил желание, чтобы на эти деньги накормили бездомных.

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