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Бывшая возлюбленная Бена Аффлека завела роман с руководителем Tinder

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Фото: @ana_d_armas

Звезда фильма «Достать ножи» Ана Де Армас завела роман с руководителем платформы для романтических знакомств Tinder Полом Букадакисом. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на собственный источник.

Бывшая возлюбленная американского актера Бена Аффлека, с которым она провела вместе почти весь пандемийный 2020 год, начала тайно встречаться с вице-президентом сервиса Букадакисом. «Пол и Ана познакомились через друзей. Он живет в Остине, но иногда приезжает Санта-Монику. Он много времени проводил с Аной, прежде чем она уехала из США на съемки нового фильма», — рассказал инсайдер, добавив, что отношения у новой пары складываются хорошо. Букадакис также успел познакомить Де Армас с членами своей семьи.

Букадакис был соучредителем и генеральным директором компании Wheel, которая была приобретена Tinder в 2017 году. Он стал вице-президентом Tinder по особым инициативам и работал над созданием контента для сайта.

В мае стало известно, что поп-певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек решили публично объявить о своем воссоединении. До этого артисты провели совместный отпуск на горнолыжном курорте в Монтане.

В январе текущего Аффлек объявил о расставании с кубинской актрисой Аной Де Армас, с которой он познакомился на съемках триллера «Глубокие воды» осенью 2019 года. Отмечается, что тогда Аффлек и Армас играли разлюбивших друг друга супругов.

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