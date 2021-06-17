Десятки полицейских пострадали после столкновений с левыми радикалами в Берлине. Об этом пишет RT.

К массовым беспорядкам привела проверка пожарной инспекции: та приехала в одну из берлинских ночлежек, одну из самых популярных точек сбора сквоттеров (незаконно заселяющих заброшенные здания — прим. «Лента.ру») в городе. Местное издание Berliner Zeitung отмечает, что район на протяжении нескольких лет был «оккупирован» радикалами.

Преступники швыряли в полицию камни и бутылки, они также зажигали петарды, что привело к возгораниям. Более 60 сотрудников правоохранительных органов пострадали — по некоторым данным, на них напали более 200 сквоттеров. Всего один из них арестован.

«Текущие акты насилия очень ясно показывают, почему необходимо обеспечить инспекцию для оценки противопожарной защиты в этом районе с участием тысяч полицейских», — сказал представитель берлинской полиции в разговоре с Berliner Zeitung.

RT напоминает, что радикалы знали о пожарной инспекции и заранее обещали оказать сопротивление. При этом районные власти все равно обязали их заплатить штраф в размере 500 тысяч евро.

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