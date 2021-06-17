Девочка решила повторить лайфхак из интернета и едва не ослепла

Жительница Англии решила проверить лайфхак из интернета, получила ожог лица и едва не ослепла. Соответствующая история появилась на The Sun.

12-летняя Кейди Лоу (Kadie Law) увидела в сети способ приготовления яиц в микроволновке и захотела его повторить. «Я вскипятила воду, налила ее в стеклянный стакан, разбила в него яйцо и поставила в микроволновую печь. Я увидела этот рецепт в интернете и помню, как моя мама делала это раньше», — поделилась героиня материала.

Лоу не знала, что микроволновка была настроена на самую высокую мощность. Достав посуду из печи, девочка отставила стакан с яйцом в сторону и потянулась в шкаф, чтобы достать тарелку. В этот момент кипяток из стакана брызнул ребенку в лицо, оставив сильные ожоги на веках, щеках и носу.

Родители сразу отвезли Лоу в ожоговое отделение детской больницы в Манчестере. Спустя несколько часов голова девочки покрылась волдырями и покраснела. «Врачи проверили ее глаза и сказали, что ей очень повезло, что она успела вовремя их закрыть. В худшем случае, она могла полностью лишиться зрения», — рассказала мать ребенка Кирсти Браун (Kirsty Brown).

Врачи порекомендовали Лоу не выходить из дома между 11:00 и 16:00 в течение двух лет. Помимо этого, девочке запрещено пользоваться косметикой и находиться на солнце.

Браун призвала людей быть осторожнее во время готовки. «Мой вам совет — если вы собираетесь сварить что-либо в микроволновке, не вынимайте посуду сразу, пусть она остынет. Когда вы ее достанете, поставьте ее как можно дальше от себя, чтобы не повторить опыт моей дочери», — заключила она.

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