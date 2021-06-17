Ливанцы предпочли пиво банковским вкладам

В попытке хоть как-от отбить долларовые депозиты, которые массово заблокировали в конце 2019 года, вкладчики ливанских банков решили инвестировать в компании-экспортеры. Как пишет Reuters, выбор чаще всего падает на поставщиков алкоголя — крафтовых пивоваров и производителей джина.

После обрушения ливийского фунта и краха банковской системы на фоне массовых политических протестов местным жителям такое решение кажется чуть ли не единственной возможностью получить доступ к твердой валюте и приобрести что-то за их «лоллоры» — так они прозвали застрявшие в банках долларовые депозиты. Ливанцы по-прежнему могут выписывать чеки на свои счета в долларах США, однако эти чеки нельзя использовать за границей, а при продаже на ливанских биржах они потеряют не менее 75 процентов себестоимости.

Резкое обесценивание государственной валюты привело к трудностям хранения долларов в банках Ливана. Из-за отсутствия валютных поступлений банки ограничивают доступ клиентов к валютным средствам. На данный момент они работают по курсу 3900 ливанских фунтов за доллар, что составляет около четверти его стоимости на черном рынке. Обвал валюты вынудил ливанцев искать альтернативные способы сохранения денег, из-за чего многие граждане начали напрямую вливать деньги в компании-экспортеров, которые имеют стабильный доступ к иностранной валюте.

«Если сегодня вы инвестируете заблокированные доллары, я верну проценты в реальных долларах», — обещает Камаль Файад, исполнительный директор компании 961 Beer. Он также рассказал, что ведет переговоры с инвесторами о привлечении более миллиона долларов, что будет эквивалентно трем-четырем миллионам «лолларов».

Готовность нести финансовые потери свидетельствует об отчаянии ливанцев выйти из кризиса, который усугубился политической борьбой и разрушительным взрывом в столичном порту в 2020 году. Экономический спад вверг половину шестимиллионного населения в нищету, уничтожил сбережения и снизил покупательную способность. Международные финансовые институты заявили, что готовы помочь лишь в случае проведения в Ливане антикоррупционных реформ. Однако продолжающаяся почти год борьба за власть ставит крест на финансовой помощи извне.

Ливан зависит от импорта, и на протяжении многих лет центральный банк помогал финансировать торговый дефицит, предлагая высокие ставки по долларовым депозитам в коммерческих банках. Таким образом они привлекли поток вкладчиков и огромную прибыль для банковской системы с активами, которые увеличились до 167 процентов от объема производства страны в 2015 году.

Система рухнула, когда в прошлом году правительство объявило дефолт по своему долгу. Иностранные валютные резервы центрального банка упали с докризисных 30 миллиардов долларов до 15 миллиардов долларов в марте, а дорогостоящая программа субсидирования импорта может их и вовсе исчерпать. В результате импортеры сталкиваются с задержками в выплате субсидий центральным банком и меньше поставляют в Ливан, а на улицах происходят забастовки из-за нехватки топлива и лекарств.

С тех пор доверие к банкам пропало, и опасающиеся за свои средства ливанцы попытались направить средства на оплату личных долгов и долгов компаний. Как сообщил руководитель бейрутской фирмы по оказанию финансовых услуг, пожелавший не называть своего имени, виден резкий рост спроса инвесторов на финансирование экспортеров и производителей в обход банков.

Финансовый консультант из Бейрута Майк Азар отметил, что с октября 2019 года в финансовой системе Ливана количество заемных средств сократилось более чем на 20 миллиардов долларов, а использование заблокированных долларов для погашения задолженностей еще сильнее способствовало девальвации местной валюты.

Тем временем, центральный банк планирует разрешить вкладчикам снимать часть заблокированных средств с помощью новой схемы. Можно будет получить до 800 долларов в месяц, при условии, что половина суммы будет в ливанских фунтах по правительственному курсу — 12 тысяч за доллар.