Владелец OnlyFans стал долларовым миллиардером

Основной владелец компании Fenix International, в структуру которой входит платформа OnlyFans, Леонид Радвинский стал долларовым миллиардером. По оценкам издания Forbes, его состояние составляет около 1,8 миллиарда долларов.

Как отмечает издание, в прошлом году выручка сервиса выросла на 540 процентов в годовом выражении и составила 400 миллионов долларов. Количество пользователей увеличилось на 500 процентов — до 82 миллионов человек, а число создателей контента достигло 1,6 миллиона человек.

По информации Forbes, Радвинскому принадлежит около 75 процентов Fenix International. При этом отмечается, что биография бизнесмена до покупки платформы почти неизвестна. Утверждается, что в начале 2000-х он создал сеть веб-сайтов с порноссылками. Один из них приносил доход до 5 тысяч долларов ежедневно и около 1,8 миллионов долларов за год. На личном сайте самого Радвинского сообщается, что он — «иммигрант из Украины в первом поколении».