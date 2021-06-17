В США вспомнили «ракетное чудовище» из СССР

Малый ракетный корабль проекта 1240 «Ураган», получивший подводные крылья, имел необычную конструкцию и отличался мощным вооружением, пишет The Drive.

«Сегодня остались лишь исторические фотографии советских времен, которые дают представление о том, каким было это 400-тонное ракетное чудовище, рассекающее волны Черного моря», — говорится в публикации.

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Американское издание напоминает, что данный корабль из-за своей дороговизны и сложности в обслуживании был построен в СССР в единственном экземпляре.

The Drive пишет, что скорость «Урагана», имевшего длину более 48 метров, превышала 60 узлов. Издание отмечает, что данный корабль отличало наличие подводных крыльев, изготовленных из титанового сплава. Главная энергетическая установка включала пару газотурбинных двигателей мощностью по 18 тысяч лошадиных сил. «Ураган», в частности, был вооружен противокорабельными ракетами П-120 «Малахит», зенитными ракетами «Оса-М» и 30-миллиметровой шестиствольной пушкой АК-630М.

В июне «Севмаш» показал изнутри атомную подводную лодку К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М», которую Военно-морской флот России получил в мае.