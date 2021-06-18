В «Диалоге» заявили о рисках шантажа властей IT-гигантами

Государству нужно учитывать необходимость защиты прав граждан в сети при регулировании интернета, а также подготовить ответные меры на возможный шантаж со стороны IT-гигантов, считают в АНО «Диалог», чьи предложения приводит РБК.

Организация проанализировала зарубежные практики защиты прав человека в цифровом пространстве. В качестве примера возможного шантажа со стороны корпораций там приводят «уникальный прецедент» конфликта Facebook с австралийским правительством. В «Диалоге» считают, что хоть он и обусловлен коммерческим спором, нельзя исключать использование подобных инструментов давления со стороны подобных Facebook корпораций в будущем в случае уже политических или социальных конфликтов.

Подобные ситуации должны решаться с помощью общепринятых основ международного права, а не попытками каждого государства по отдельности регулировать гигантов в рамках своих юрисдикций, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.

Что касается защиты прав граждан, то из-за кибермошенничества, насилия в сети, распространения дезинформации и экстремизма, приводящих к значительным последствиям и в реальной жизни, регулирование интернета становится «одним из важнейших направлений внутренней политики», добавляют в «Диалоге». При этом корректирование госполитики должно идти с учетом мнения граждан через появляющиеся новые медиа. Это будет способствовать у них формированию доверия в отношении государственных структур.

Подход к конфиденциальности граждан в России назван исследователями взвешенным. На это, по их мнению, указывает то, что пользователям разрешено использовать в частной переписке, не затрагивающей гостайну, несертифицированные средства шифрования, которое не дает возможности даже владельцам серверов расшифровать переписку.

«Диалог» подчеркивает, что свой анализ организация сделала «в интересах общества» и с целью показывать ему объективную ситуацию с защитой прав граждан в сети по всему миру.