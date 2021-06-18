Финансист назвал россиянам причины для покупки долларов

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин назвал россиянам причины для покупки долларов. Он рассказал агентству «Прайм», почему именно сейчас стоит приобретать валюту.

По его словам, покупка иностранной валюты может рассматриваться в качестве способа диверсифицировать портфель и застраховаться от ряда рисков, однако не стоит полностью «убегать в валюту».

«Курс доллар-рубль совсем недавно был около 75–77, а на этой неделе опускался ниже 72. Однако это движение фундаментально оправданно и не говорит о перекупленности рубля», — заверил эксперт.

Карпунин добавил, что при цене нефти Brent около или выше 65–70 долларов, к концу года доллар будет районе 70–72 рубля.

В начале июня аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов в беседе с агентством «Прайм» назвал валюты, в которые россиянам стоит перевести свои долларовые накопления. По мнению финансиста, это валюты развитых, не ресурсозависимых стран, которые должны быть стабильными и укрепляться по отношению к рублю. Прежде всего, к таким валютам относится евро, который, в отличие от доллара, продолжает расти.

Перед этим глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о судьбе доллара в России после его исключения из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Доллар не вне закона. Все будут также работать, также обменивать во всех обменниках. Также можно хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы», — пояснил он.