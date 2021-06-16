Названы способы выгодно вложить полмиллиона рублей

Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, куда вложить полмиллиона рублей, чтобы как минимум сохранить их от обесценивания из-за инфляции. Например, если есть цель заняться бизнесом, то можно направить средства во франчайзинг.

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Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич среди самых выгодных способов вложить деньги назвал ценные бумаги. По его мнению, нужно ориентироваться на две категории российских акций: компании-экспортеры металла, нефти, газа, удобрений или предприятия, которые выиграют от восстановления внутреннего рынка (авиаперевозчики, ритейл, сельскохозяйственные предприятия).

Из зарубежных рынков эксперт советует смотреть ETF (Exchange Traded Fund) рынка Гонконга (прежде всего на индекс Hang Seng) и на рынок Китая (на индекс Shanghai Composite). Независимый финансовый советник Александра Базак уверена, что нужно покупать доллары. Лучшим вариантом она считает открытие индивидуального инвестиционного счета в банке с доходностью около 20 процентов годовых.

Также финансисты предлагают россиянам инвестировать в недвижимость или облигации федерального займа (ОФЗ) с коротким сроком до погашения.

Почти все эксперты отметили, что сначала нужно создать финансовую подушку безопасности, которая позволит покрывать расходы семьи в течение хотя бы полугода. «Для всех, чей ежемесячный доход не превышает 41 тысячу рублей в месяц, полмиллиона рублей лучше просто оставить на черный день», — считает финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак.