Эксперт рассказал о различиях подготовки российских и американских космонавтов

Директор программы подготовки астронавтов ОАЭ Салем аль-Марри в интервью РИА Новости рассказал, чем отличается программа подготовки российских космонавтов от американских астронавтов.

По его словам, в основном, они отличаются количеством занятий по теории, в том числе с опытными космонавтами.

«В России, мы заметили, очень много подготовки по теории, а также учёбы у уже летавших, опытных космонавтов. В Америке делают немного по-другому. Много работы "своими руками" на различных симуляторах. В российской подготовке, конечно, тоже много симуляторов, дело просто в соотношении», — сказал аль-Марри.

Эксперт также отметил, что обе страны сфокусированы на безопасности, физической подготовке экипажей и строгом следовании всем процедурам тренировок.

Арабские астронавты около полутора лет проходили обучение в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Сейчас у них уже почти год идут тренировки с НАСА.