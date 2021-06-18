Женщина выиграла полтора миллиарда и пожаловалась на проблемы из-за богатства

Пользовательница форума Mumsnet, мать-одиночка под ником Ncuserer рассказала, что несколько лет назад выиграла 14 миллионов фунтов стерлингов (почти полтора миллиарда рублей) в лотерею. Женщина поведала о покупках, которые запомнились ей больше всего, и пожаловалась на проблемы, к которым привело богатство.

Ncuserer играла в лотерею больше 10 лет, но ей почти никогда не везло. О первом крупном выигрыше она узнала по радио, когда сидела на работе.

«Я проверила информацию в интернете и чуть не упала со стула! Пришлось приходить в себя, потому что мне нужно было отсидеть на работе еще целый день. Я даже не позвонила в офис лотереи, пока не вернулась домой», — сказала женщина. Вечером она отпраздновала неожиданное событие вместе с сыном в ресторане.

Два месяца спустя Ncuserer уволилась с работы. Большой выигрыш привел к появлению множества бюрократических проблем: пришлось открывать новый счет в банке, нанимать финансовых консультантов и бухгалтеров.

Первой покупкой женщины после выигрыша стала сумочка Mulberry, о которой она всегда мечтала. Позже миллионерша стала скупать дизайнерскую одежду и предметы домашнего обихода. Но самой главным для нее приобретением стал собственный дом мечты.

Мать-одиночка также раскрыла минус богатства. По словам миллионерши, ей пришлось прервать отношения с некоторыми друзьями и родственниками.

«Я бы с радостью помогла многим из них с ипотечными кредитами… Но некоторые из них думали, как будто я им задолжала денег. Это было безумием», — поделилась переживаниями Ncuserer.

Женщина добавила, что регулярно жертвует деньги на благотворительность, а также часто покупает подарки для близких. Три-четыре дня в неделю она работает волонтером, чтобы «не умереть со скуки».