В Ставропольском крае задержан надругавшийся над подростком директор российской школы. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, вечером 25 мая руководитель образовательного учреждения надругался над ученицей девятого класса в салоне машины. Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело по статье 113 («Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней») УК РФ.

По данным «Комсомольской правды», директор пообещал 15-летней школьнице за секс деньги и помощь со сдачей основного государственного экзамена (ОГЭ). Издание приводит слова источника, который утверждает, что довести до конца свой замысел мужчина не успел и контакта между ним и ученицей не было.

Задержанному директору школы 35 лет. Он занимает свой пост с 2016 года, в системе образования проработал свыше десяти лет, также был преподавателем физкультуры и ОБЖ.