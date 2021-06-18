Маленькие видео принесли большой доход владельцу TikTok

Приложение TikTok в 2020 году принесло вдвое больше денег компании-владелице ByteDance. Выручка компании выросла на 111 процентов и достигла 34,3 миллиарда долларов, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на выдержки из внутреннего документа для сотрудников.

Доход от основной прибыли ByteDance также возрос на 93 процента до 19 миллиардов долларов, в то время как чистый убыток за тот же период составил 45 миллиардов долларов. Это связано с корректировкой бухгалтерского учета, к которой прибегла компания из-за увеличения стоимости ее выкупаемых привилегированных акций. Дело в том, что стартапам, привлекающим сторонние фонды, часто приходится брать на себя эти неденежные сборы по мере роста их оценки, если они готовят результаты в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Пекинская компания также сообщила об операционном убытке в 2,1 миллиарда долларов, его частично спровоцировали выплаты работникам в период пандемии.

Однако растущие доходы и число пользователей только доказывают неизменную мировую популярность приложения с маленькими видео, учитывая постоянное давление на китайских технологических гигантов со стороны США и некоторых других стран. Согласно документу, в декабре 2020 года всеми платформами ByteDance (а это, помимо TikTok, его популярный в Китае аналог Douyin и агрегатор новостей Jinri Toutiao) активно пользовались около 1,9 миллиарда человек. Однако среди сервисов ByteDance глобальным спросом пользуется лишь TikTok. По состоянию на январь 2021 года его установили 2,7 миллиарда человек из более чем 150 стран.

Основной доход компании приносит реклама. Успех ByteDance на рекламном рынке обусловлен тенденцией среди рекламодателей быстро переключаться вслед за потребителями с привычных платформ на новые форматы. Особенно во время вспышки коронавируса, когда все стали проводить больше времени в интернете.

В связи с этим, в первой половине 2020 года продажи диджитал-рекламы в Китае выросли более чем на 20 процентов и составили 300 миллиардов юаней (более 46 миллиардов долларов). Приложения ByteDance и маркетплейсы Alibaba Group выступают лидерами по рекламным доходам на китайском рынке, согласно подсчетам исследователей из R3.

ByteDance, основанная в 2012 году китайским предпринимателем Чжаном Иминем, привлекла миллиарды долларов от инвесторов по всему миру. Среди них фонды KKR & Co, Sequoia Capital и инвестиционная компания General Atlantic. Пекинская компания была оценена в 180 миллиардов долларов в конце 2020 года после кампании по сбору средств при участии Fidelity Investments и некоторых ее акционеров. Компания планирует разместить свои ценные бумаги на биржах Гонконга или Нью-Йорка, но пока что не наметила сроки публичного размещения акций.

В сентябре прошлого года Walmart и Oracle собирались купить долю американского подразделения TikTok при условии, что оставят ByteDance 80 процентов акций. Пекинская компания отменила сделку, побоявшись угрозы национальной безопасности.