Байден отменил запрет Трампа на TikTok и WeChat

Президент США Джо Байден подписал указ, отменяющий запрет китайских приложений TikTok и WeChat, введенный его предшественником Дональдом Трампом. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Инициатива призвана отменить действие указов, подписанных Трампом 6 августа 2020 года. Упомянутые указы включали запрет на использование не только TikTok и WeChat, но и ряда других приложений и программных обеспечений, созданных в Китае или контролируемых китайской стороной.

В новом документе уточнили, что администрация Байдена планирует проанализировать вызывающие подозрения приложения, находящиеся под контролем Пекина и других «иностранных противников». После проверки глава Министерства торговли примет соответствующие меры.

Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес TikTok и других китайских приложений, указывая на их способность передавать данные КНР. При этом собственник популярной платформы ByteDance отвергал все обвинения.