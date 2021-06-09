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Байден отменил запрет Трампа на TikTok и WeChat

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Фото: Valentin Wolf / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден подписал указ, отменяющий запрет китайских приложений TikTok и WeChat, введенный его предшественником Дональдом Трампом. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Инициатива призвана отменить действие указов, подписанных Трампом 6 августа 2020 года. Упомянутые указы включали запрет на использование не только TikTok и WeChat, но и ряда других приложений и программных обеспечений, созданных в Китае или контролируемых китайской стороной.

В новом документе уточнили, что администрация Байдена планирует проанализировать вызывающие подозрения приложения, находящиеся под контролем Пекина и других «иностранных противников». После проверки глава Министерства торговли примет соответствующие меры.

Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес TikTok и других китайских приложений, указывая на их способность передавать данные КНР. При этом собственник популярной платформы ByteDance отвергал все обвинения.

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