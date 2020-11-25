США отсрочили запрет TikTok

Власти США отсрочили запрет приложения TikTok до 4 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы социальной сети.

Отмечается, что 25 ноября Комитетом по международным инвестициям в США была предоставлена отсрочка еще на неделю, с 27 ноября до 4 декабря 2020 года.

Ранее США отложили крайний срок заключения сделки по отказу компании ByteDance от всех связанных с TikTok активов в стране на 15 дней. Как следует из заявления компании, Комитет по иностранным инвестициям США предоставил срок до 27 ноября для достижения соглашения, продлив ранее назначенный срок, который истекал в четверг, 12 ноября. В TikTok отказались комментировать поданную заявку.

18 сентября стало известно, что пользователи, живущие на территории Соединенных Штатов, не смогут устанавливать обновления TikTok или WeChat. Власти не будут заставлять пользователей удалять приложения с телефонов, однако обяжут компании Аpple и Google удалить китайские приложения со своих платформ, доступных на территории страны. При этом Аpple и Google смогут сохранить приложения на платформах, действующих на территории других стран.