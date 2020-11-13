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США отложили крайний срок заключения сделки по TikTok

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Фото: DADO RUVIC / Reuters

США отложили крайний срок заключения сделки по отказу компании ByteDance от всех связанных с TikTok активов в стране на 15 дней. Об этом сообщает Bloomberg co ссылкой на заявление ByteDance в судебных документах.

Как следует из заявления компании, Комитет по иностранным инвестициям США предоставил срок до 27 ноября для достижения соглашения, продлив ранее назначенный срок, который истекал в четверг, 12 ноября. В TikTok отказались комментировать поданную заявку.

ByteDance оспорила назначенный на 12 ноября крайний срок в суде в Вашингтоне во вторник, 10 ноября, заявив, что правительство не отреагировало на последние попытки достичь компромисса и предотвратить принудительную продажу.

Ранее Министерство торговли США заявило, что пока не будет реализовывать запрет на приложение TikTok на территории страны, который должен был вступить в силу 12 ноября. В ведомстве отметили, что закон, запрещающий американским магазинам приложений предлагать скачивание TikTok, не вступит в силу «в ожидании дальнейших юридических изменений».

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