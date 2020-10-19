TikTok заинтересовался Mercedes-Benz Fashion Week

Популярная социальная сеть TikTok заинтересовалась Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) Russia и объявила о сотрудничестве с российскими блогерами. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сообщается, что с 20 по 23 октября на онлайн-платформе будут проводиться прямые трансляции модных показов, которые пройдут в рамках недели моды в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Якутске и Джакарте. Во время эфиров пользователи сети увидят как сами шоу, так и происходящее за кулисами мероприятий, а также интервью с знаменитыми гостями и дизайнерами MBFW.

Ведущими репортажей станут эксперты моды, а именно: основатель школы стилистов StyleHunter Лина Дембикова, дизайнер и стилист Игорь Андреев, модель Тина Еремчик, а также шеф-редактор журнала Grazia Ольга Саленко и редактор моды издания Glamour Александра Нечаева.

Кроме того, к ним присоединятся известные в TikTok российские блогеры, в частности, Лиза Тян, Олеся Потипако, Лана Нисневич, Subo, REDGI, Дымоход, Рина Николь, Анна Демешкина, Lisa_sergeich и Notcatart. Все трансляции будут вестись в официальном аккаунте недели моды в TikTok.

Пользователи также смогут принять участие в челлендже, в рамках которого необходимо будет опубликовать короткие ролики с хештегом #месяцмоды, показав свои лучшие наряды.

Ранее в октябре была анонсирована неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Так, Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет одновременно на восьми площадках с 19 по 23 октября. Участие в мероприятии примут около 60 дизайнеров, а также дома моды — все они презентуют новые коллекции одежды. Показ в выставочном зале «Манежа» перенесли на восемь площадок в связи с пандемией коронавируса. Как отмечают организаторы, в этом году упор сделан на онлайн-трансляции.