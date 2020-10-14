Анонсирована неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) Russia пройдет одновременно на восьми площадках в Москве с 19 по 23 октября. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Участие в мероприятии примут около 60 дизайнеров, а также дома моды — все они презентуют новые коллекции одежды. В экспертной комиссии заявлены: руководитель программы Национальной палаты моды Global Talents и обозреватель моды в Vogue Россия и газете «Коммерсантъ» Ольга Михайловская, главный редактор InStyle Россия Юрате Гураускайте, исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Елена Кравцун, креативный директор Aizel.ru Елена Пятибратова и также журналист Александр Амато и партнер FRESHBLOOD и «Проектных мастерских» Анна Черных.

«Автомобильной звездой этой недели моды стало новое купе Е-Класса как наиболее желанный представитель семейства моделей [Mercedes-Benz] класса "люкс"», — говорится в анонсе мероприятия.

Показ в выставочном зале «Манежа» перенесли на восемь площадок. Как отмечают организаторы, упор сделан на онлайн-трансляции.

«Мы хотим избежать большого скопления людей и безукоснительно соблюсти санитарный протокол, рекомендованный из-за распространения коронавирусной инфекции. Сегодня главное — безопасность наших участников и гостей», — рассказал президент Национальной палаты моды и MBFW Russia Александр Шумский.

Он также заявил, что новая обстановка из-за пандемии коронавируса позволила экспериментировать с форматом мероприятия. «MBFW Russia станет первой виртуальной неделей моды, которая объединит показы в реальном времени из шести географических точек», — пояснил он, добавив, что данный формат имеет «большой потенциал не только в период закрытого неба».