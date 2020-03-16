Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia уйдет на карантин

Национальная палата моды совместно с партнерами и дизайнерами-участниками Недели моды приняла решение не проводить в этом сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая была запланирована в московском Манеже с 31 марта по 4 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что в течение последнего месяца сотрудники Национальной палаты моды мониторили и анализировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в ежедневном режиме, консультировались со специалистами Роспотребнадзора и санитарных служб города, разрабатывая комплекс превентивных мер для будущего мероприятия. Тем не менее, основываясь на текущих данных о характере и скорости распространения вируса, единственно верный способ исключить потенциальную угрозу в данном случае — не проводить показы вообще, чтобы не подвергать участников и гостей мероприятия даже минимальному риску.

«Мы, наши партнеры и участники чувствуем большую ответственность, поскольку делаем крупное мероприятие: в производстве #MBFWRussia задействовано более 1 500 человек — дизайнеров, визажистов, парикмахеров, моделей, сотрудников и так далее, не считая журналистов, блогеров и гостей показов. Это было непростое решение, учитывая, сколько сил и ресурсов уже вложено в подготовку показов и домами моды, и нами, но оно не имело альтернативы, ведь речь идет о здоровье коллег, гостей и участников. До последнего момента мы рассматривали вопрос смещения Недели моды на более поздние даты, но в текущих условиях невозможно прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, поэтому мы переносим все активности этого сезона в онлайн-пространство, бесконтактное и безопасное», — заявил президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

Национальная палата моды и Фонд моды проведут в апреле–мае 2020 года комплекс онлайн-мероприятий, чтобы поддержать российских дизайнеров и продемонстрировать их новые коллекции, подготовленные для подиума. 40-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в виртуальном формате на платформе Aizel.ru — ведущего российского интернет-магазина дизайнерской одежды. Сроки и детали предстоящего события будут объявлены дополнительно, говорится в сообщении.

Ранее 16 марта сообщалось, что бренды одежды потребовали у владельцев российских торговых центров снижения арендной платы из-за падения посещаемости во время пандемии коронавируса. Помимо этого, популярный масс-маркетовый производитель Zara задумался о закрытии магазинов на территории России.

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