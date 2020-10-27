Завершилась неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia

В России завершилась неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) Russia. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие проходило одновременно в пяти городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи и Якутске — с 19 по 23 октября. В столице неделя моды состоялась на пяти площадках: в Музее моды, лофте «Надежда», дизайн-заводе «Флакон» и в официальных дилерских центрах Mercedes-Benz.

«Участие в Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia — огромный опыт. Трансляция — это возможность для брендов, дизайнеров выйти за рамки привычного и принять участие в Неделе моды, несмотря на сложную эпидемиологическую и экономическую ситуацию», — рассказала Дарья Соколова, дизайнер бренда Solko (Якутск).

В этом сезоне Неделя моды прошла как в реальном, так и в виртуальном пространстве. Прямая трансляция состоялась в том числе из столицы Индонезии Джакарты, а видеопрезентации представили дизайнеры из Аргентины, Великобритании, Перу и США. Физические показы были дополнены видеопрезентациями в интернете. Общее количество просмотров Недели моды за пять дней составило почти 10 миллионов.

Кроме того, MBFW Russia стала первой Неделей моды в мире, которая представила реалити-шоу на платформе TikTok. Реалити-шоу в этой соцсети собрало почти 1 миллион просмотров. Ведущими стали популярные блогеры, инфлюенсеры, эксперты мира моды и креаторы TikTok, а участниками — гости и команда Недели моды.

Участие в мероприятии приняли около 60 дизайнеров, а также домов мод — все они презентовали новые коллекции одежды.