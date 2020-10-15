Ценности
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Стало известно о тяжелых боях в Нагорном Карабахе
Познер оценил митинги в разных странах
Академик назвал болезни с 1100-процентным риском смерти при COVID-19
В Петербурге нашлись желающие заплатить за части тел
В российской Арктике заметили цветущие в снегу лилии
Зрители раскритиковали Хоакина Феникса в роли Наполеона из-за его корней
Российской экономике напророчили более глубокое падение
Раскрыты данные уничтоженных ФСБ террористов
В Турции умер российский турист с коронавирусом
Новости партнеров

Японцы выпустили на подиум моделей в виде трупов

Перейти в «Мою Ленту»
Изображение: Rakuten Fashion Week

Дизайнеры японского модного бренда doublet показали навеянную Хеллоуином коллекцию на Неделе моды в Токио. Фотографии публикует Hypebeast.

На подиум выпустили моделей с разными типами фигуры в образах оживших трупов. Визажисты покрыли их кожу бледно-серой краской, нанесли макияж в виде открытых ран и язв, порезанных вен, зашитых шрамов, впадин и синяков под глазами.

Фото опубликовано @__doublet__

Во время шоу манекенщики показывали одежду из новой коллекции марки весна-лето 2021. В частности, они представили объемные клетчатые пиджаки и кожаные куртки, шорты с рваными штанинами, потертые джинсовки и стеганые брюки.

Фото опубликовано @__doublet__

Внимание фотографов также привлекли фиолетовая шуба из искусственного меха с удлиненными рукавами и высоким воротником. «Счастливой тебе смерти», — подписал дизайнер Масаюки Ино (Masayuki Ino) фотографии моделей в Instagram-аккаунте марки.

В сентябре британский модный дом Namilia опубликовал порноролик, снятый для демонстрации новой коллекции вместо проведения показа на Неделе моды в Нью-Йорке. На размещенных кадрах актрисы порно, а именно Аса Акира (Asa Akira), Анна Фокс (Ana Fox), Дейзи Тейлор (Daisy Taylor), Дженнис Гриффит (Janice Griffith) и Рей Лил Блэк (Rae Lil Black), мастурбируют и облизывают секс-игрушки под «развратное речевое сопровождение». Все участники рекламы запечатлены в вещах капсульной коллекции Namilia.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
doublet's SS21 Rakuten Fashion Week Runway Is a Halloween-Ready Freakshow
Опубликовано снятое вместо показа для Недели моды порно
Дизайнер отправила моделей на подиум с голой грудью на неделе моды в Мадриде
Ценности
Ценности00:0512 октября
Татьяна Чапыгина

«Если пить, то просто свалишься с подиума»

Как советская манекенщица блистала на подиумах и объездила полмира, но бросила карьеру ради любви
14:01Сегодня

Страдавшая из-за «акульего» лица девушка сделала пластику и поделилась эмоциями

12:38Сегодня

Названа необходимая в гардеробе каждой женщины одежда

11:25Сегодня

Татуировка в виде дыры в голове прославила мужчину

Ценности00:0110 октября
Портрет Адольфа Фредрика

«Вместе с ним ушла свобода»

Как съеденная на десерт булочка убила самого доброго короля Швеции
10:22Сегодня

Кейт Миддлтон вновь уличили в копировании нарядов Меган Маркл

07:30Сегодня

Журналисты назвали самые культовые откровенные наряды звезд

05:55Сегодня

Новое видео Бритни Спирс вновь встревожило фанатов

Ценности00:0530 сентября

«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»

Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
04:45Сегодня

Невеста Роналду снялась в роскошном автомобиле в облегающем «змеином» платье

01:46Сегодня

Рита Ора снялась в прозрачном платье Gucci на полуголое тело

20:4114 октября

Парикмахер раскрыла секрет фирменных причесок Кейт Миддлтон

Россия
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
«Россия никогда не спивалась»
Водка, мед и самогон: кто создал миф о пьяных русских
«Берите столько, сколько сможете проглотить»
 
«Я вижу во сне, как горб исчезает»
От нестерпимой боли Соню спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Стало известно о тайной подготовке Германии и НАТО к ядерной войне
«Это как холодная война»
Как создание вакцины от коронавируса превратилось в инструмент международной политики
Трамп обвинил Байдена во лжи и причастности к коррупции
Ушел по-корейски
Студенческие бунты, самоубийства и пытки: как южнокорейский диктатор пытался удержать власть
Венесуэла начала испытания российской вакцины от коронавируса
Вице-повелитель мух
За спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
Миллиардеры пожертвовали более миллиона долларов на проигрыш Трампа на выборах
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский заявил о невозможности поссорить Украину и Польшу
Карабахский тупик
Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе
Стороны обменяются пленными, телами убитых и продолжат переговоры
«Глуши мотор и беги!»
Карабах лежит в руинах. Люди скрываются в подвалах и учатся узнавать ракеты по их разрывам
«Переговоры ни к чему не приводят»
 
Все материалы
Экономика
В России вступились за украинские колеса
Burger King в Twitter предложил Тинькофф выпустить первую фастфуд-карту в России
Возрождение российской экономики оказалось под вопросом
Россияне просрочили рекордное число кредитов
На базаре
Нобелевскую премию по экономике дали за умение торговаться. Почему это так важно?
Все материалы
Силовые структуры
В России начнется первый процесс о признании геноцидом преступлений нацистов
«Бомба могла взорваться в любой момент»
Лужков, спецназ и олигарх Гусинский. Как 25 лет назад у стен Кремля освобождали автобус с туристами
Суд отпустил из-под домашнего ареста главного акционера банка «Югра»
«Как зомби — шли и стреляли»
15 лет назад 250 боевиков Шамиля Басаева напали на Нальчик. Уличные бои шли в городе целые сутки
У Абызова обнаружили новые многомиллионные счета
Мужчина обстрелял автобус и убил трех человек в Нижегородской области
Нападавший скрылся в лесу с оружием
Росгвардия отчиталась об отсутствии претензий к нижегородскому стрелку
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
«Это был гений»
Чемпион Олимпиады-80 был надеждой советского спорта. Почему он свел счеты с жизнью?
«Ему хочется крови? Мы ее пустим!»
Нурмагомедов и Гэтжи рассказали, что думают друг о друге и битве за чемпионский пояс
Звонок другу
Новая битва Моуринью против МЮ, испытания для «Сити» и «Ливерпуля» — главные интриги тура АПЛ
«Теперь английский футбол представлен в России полностью»
Руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт об успехах, трудностях и планах
Все материалы
Культура
Перечислены любимые занятия Ефремова в изоляторе
Падающего толкни
Отцы, дети и однополый брак: каким получился режиссерский дебют звезды «Властелина колец»
Умерла «девушка Бонда» Маргарет Нолан
Окей, поп
Тотальный контроль, принудительная проституция и одержимые фанаты: как устроена корейская попса
Рита Дакота пожаловалась на отсутствие секса в прошлом
«Я проснулся и увидел пятно крови рядом с подушкой»
Расизм, экстази и психопат-убийца: кто снял первый удачный хоррор про съемное жилье
Звезду «Интернов» срочно госпитализировали в Лондоне
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущая «Давай поженимся!» призвала россиянок жить по новым правилам
«Выбрать меня было самой большой ошибкой»
Звездная блогерша была заложницей серийного убийцы. Она стерпела насилие и смогла избежать смерти
Умер заразившийся коронавирусом издатель российской газеты
«За тобой наблюдают»
Изобретен механизм, который избавит интернет от зла. Как он работает?
Познер раскритиковал россиян за привычку «почитать барина»
«О господи, они объединили наготу и детей!»
Герои телешоу раздеваются и показывают детям гениталии. Почему россиян это злит и возмущает?
Доктор Мясников оценил угрозу заражения коронавирусом от домашних питомцев
Все материалы
Ценности
54-летняя Сальма Хайек вновь удивила фанатов снимком в купальнике и без макияжа
Татьяна Чапыгина«Если пить, то просто свалишься с подиума»
Как советская манекенщица блистала на подиумах и объездила полмира, но бросила карьеру ради любви
Самая красивая женщина в мире поделилась пляжными фото в бикини
Портрет Адольфа Фредрика«Вместе с ним ушла свобода»
Как съеденная на десерт булочка убила самого доброго короля Швеции
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу в просвечивающем топе
Вассерману не снилось
Декольте Ирины Шейк, спущенные джинсы и жилет из 90-х: чем запомнились Недели моды Парижа и Милана
Рита Ора поделилась фото в пиджаке на голое тело и взволновала поклонников
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
«Вечно молодая» 50-летняя мать двоих детей раскрыла секреты неувядающей красоты
Грэм Энзор, владелец крупнейшей в Великобритании частной коллекции метеоритовДеньги с неба
Как устроен опасный мир охотников за метеоритами и почему внеземные камни стоят миллионы
Кейт Миддлтон нарушила одно из самых строгих правил Елизаветы II
«Кто не боится работать, голодным здесь не останется»
История девушки, которая в погоне за мечтой переехала в США
Домашняя еда помогла предпринимателю похудеть на 21 килограмм за четыре месяца
Замуж любой ценой
Ураганы, забастовки и даже бедность не преграда для этих невест. Они хотят свадьбу и получают ее
Отец показал личное видео скончавшейся после свадьбы невесты
Все материалы
Новый Kia Sorento поступил в продажу в России
Великолепному Citroen SM — 50!
Как французы построили космический корабль для дорог общего пользования
Американский гиперкар SSC Tuatara побил рекорд скорости Koenigsegg
Детройтские спринтеры: Кадиллаки, способные ехать 300 км/ч
Восемь автомобилей Cadillac, для которых скорость важнее роскоши
Mitsubishi Eclipse Cross обновился и стал гибридом
Великая и смертоносная гонка Tourist Trophy на острове Мэн
Что творится в головах у мотоциклистов, бросающих вызов дорожной трассе Mountain Course?
Обновлённый дизельный Toyota Fortuner добрался до России
Все материалы
Дом
Российская пенсионерка варила суп и устроила взрыв
Машина российского чиновника провалилась под землю
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Россиянин сделал из водонапорной башни особняк и переехал туда
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
Лидер группы «Чайф» предложил изолировать исторические здания
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
Золотое кольцо
Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?
Все материалы