Японцы выпустили на подиум моделей в виде трупов

Дизайнеры японского модного бренда doublet показали навеянную Хеллоуином коллекцию на Неделе моды в Токио. Фотографии публикует Hypebeast.

На подиум выпустили моделей с разными типами фигуры в образах оживших трупов. Визажисты покрыли их кожу бледно-серой краской, нанесли макияж в виде открытых ран и язв, порезанных вен, зашитых шрамов, впадин и синяков под глазами.

Фото опубликовано @__doublet__

Во время шоу манекенщики показывали одежду из новой коллекции марки весна-лето 2021. В частности, они представили объемные клетчатые пиджаки и кожаные куртки, шорты с рваными штанинами, потертые джинсовки и стеганые брюки.

Фото опубликовано @__doublet__

Внимание фотографов также привлекли фиолетовая шуба из искусственного меха с удлиненными рукавами и высоким воротником. «Счастливой тебе смерти», — подписал дизайнер Масаюки Ино (Masayuki Ino) фотографии моделей в Instagram-аккаунте марки.

В сентябре британский модный дом Namilia опубликовал порноролик, снятый для демонстрации новой коллекции вместо проведения показа на Неделе моды в Нью-Йорке. На размещенных кадрах актрисы порно, а именно Аса Акира (Asa Akira), Анна Фокс (Ana Fox), Дейзи Тейлор (Daisy Taylor), Дженнис Гриффит (Janice Griffith) и Рей Лил Блэк (Rae Lil Black), мастурбируют и облизывают секс-игрушки под «развратное речевое сопровождение». Все участники рекламы запечатлены в вещах капсульной коллекции Namilia.