Российский экстремал спас упавшую с грузового судна в реку собаку

Российский экстремал спас упавшую с грузового судна в Енисей собаку. По подсчетам мужчины, пес провел в воде порядка 30-40 минут, пытаясь выплыть на берег. Об этом сообщает телеканал «360».

«Мне показалось, что это заяц. Внимания не обратил, спешил. Потом присмотрелся — собака. Как тут собаку не поднять? (...) Чтоб вы понимали, ближайшие дороги начинаются в Енисейске. А до Енисейска нужно было плыть еще километров 180», — рассказал изданию Алексей Нестеров.

Оказалось, что в воде барахтался йоркширский терьер. Россиянин поднял его и закутал в пуховик. В итоге Нестеров отдал пса знакомым, которые работали на телевидении, затем нашлась и хозяйка терьера. Выяснилось, что момента его падения с судна не заметили. По словам сестры хозяйки собаки, когда терьера стали искать на судне, даже включали сигнал тревоги — обычно йорк начинал на него гавкать. Однако в этот раз никто не отреагировал.

Ранее сообщалось, что животновод из Тувы Айдаш Сарыглар провел в тайге семь дней без еды и выжил благодаря кнопочному телефону, который не разрядился несмотря на мороз. Мужчина все это время ничего не ел, а только жевал снег. Несколько дней он по телефону пытался описать местность вокруг, однако спасли его только тогда, когда смогли зафиксировать его координаты.