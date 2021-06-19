Члены «банды Цапков» могут стать фигурантами еще одного дела об убийстве

Членов преступной группировки «Цапки» Вячеслава Цеповяза и его бывшую жены Наталью Стришнюю заподозрили в убийстве главы администрации Кущевского района Бориса Москвича, застреленного в 2002 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалу, основанием для возобновления расследования стали признательные показания Владимира Алексеева по кличке Вова Беспредел. Он сообщил следователям, что за убийством стоит Сергей Цапок и семья Вячеслава Цеповяза.

Мужчина рассказал, что «Цапки» приняли решение убить Москвича после того, как он отказался с ними «сотрудничать», и они посчитали его угрозой. По его словам, Москвич начал угрожать «Цапкам» проверками связанных с ними предприятий, в частности, обещал проверки от силовиков. Алексеев утверждает, что исполнителем стал Виталий Иванов по кличке «Витамин», киллер банды, который признался в содеянном, а позднее покончил с собой в СИЗО.

В январе 2020 года Вова Беспредел признался в новых преступлениях. По словам Алексеева, Стришние использовали свои связи и работали с банками, лидер банды Сергей Цапок оказывал силовое воздействие, а Федор Стрельцов, имевший кличку «Федя Обнал», — обналичивал денежные средства, занимался их легализацией и контролировал все предприятия банды.

Банда «Цапков» орудовала на территории Краснодарского края в 1990-2000-х годах, промышляя грабежами и рэкетом. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Убийство получило широкую огласку, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами, а ее членов приговорили к длительным тюремным срокам. Лидер банды Сергей Цапок умер в колонии в 2014 году.