Бывшая жена «цапка»-крабоеда освобождена из-под домашнего ареста

Бывшая супруга Вячеслава Цеповяза из банды Цапков, Наталья Стришняя, освобождена из-под домашнего ареста. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Уточняется, что это связано с прекращением дела о вымогательстве 70 миллионов рублей у фермера Александра Исюка. Оно было возбуждено в Ростове-на-Дону в отношении членов банды «цапков», передает ТАСС.

Стришняя находилась под домашним арестом в станице Кущевская.

Ее супруг — Вячеслав Цеповяз, отбывающий в настоящее время наказание в колонии строгого режима, — был одним из ближайших соратников главаря банды Сергея Цапка. В октябре 2018 года в СМИ появились снимки Цеповяза, поедающего на зоне красную икру, крабов и шашлыки. Также появилась видеозапись, на которой он сидит за обильно накрытым столом на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.

Банда «цапков» орудовала на территории Краснодарского края в 1990-2000-х годах, промышляя грабежами и рэкетом. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Убийство получило широкую огласку, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами, а ее членов приговорили к длительным тюремным срокам. Лидер банды Сергей Цапок умер в колонии в 2014 году.