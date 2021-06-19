Пропавшую в России 34-летнюю студентку из США нашли мертвой

Пропавшую под Нижним Новгородом 34-летнюю студентку из США Сироу Кэтрин Илэйн нашли мертвой. Об этом в сообщество во «ВКонтакте» сообщает поисково-спасательный центр «Рысь».

«Найдена, погибла», — говорится в сообщении. РИА Новости со ссылкой на отряд «Волонтер-НН» уточняет, что экипажи добровольцев стали выезжать на поиски в 7 утра, однако из полиции поступил звонок, что тело уже обнаружили.

Из правоохранительных органов комментариев пока не поступало. Об обстоятельствах гибели американки также ничего не известно.

Ранее сообщалось, что Илэйн раньше служила в армии морпехом и участвовала в военных действиях. В Россию она приехала три года назад и училась в ННГУ имени Лобачевского, а квартиру снимала на Бору.

15 июня женщина выходила на связь в последний раз. Она написала матери, что едет в машине с незнакомцами. Последний раз телефон девушки регистрировался в поселке Линдо-Пустынь. После пропажи американки возбудили уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»).