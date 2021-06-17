В России 34-летняя американка пропала после поездки на машине с незнакомцем

В Нижнем Новгороде пропала 34-летняя американка Сироу Кэтрин Илэйн, которая приехала из Калифорнии три года назад. Об этом сообщает издание NN.RU.

Женщина перестала выходить на связь 15 июня. Источник NN.RU сообщил, что перед исчезновением она написала матери, что едет в машине с незнакомцем. Последний раз ее видели в городе-спутнике Нижнего Новгорода Бору.

Илэйн училась в Нижнем Новгороде на адвоката в университете имени Лобачевского, жила в съемной квартире. Сотрудники Следственного комитета изъяли из жилья технику, чтобы узнать, с кем женщина могла общаться перед выходом из дома. На месте ее исчезновения и в области последнего выхода на связь работают оперативники, следователи и добровольцы.

Как сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале, после исчезновения американки возбудили уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»). В сообщении также приводятся приметы Илэйн: среднее телосложение, светлые волосы до плеч, серо-голубые глаза, тонкие губы, широкий нос и округлое лицо. Канал также указывает, что женщине 35 лет.