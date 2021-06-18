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Появились подробности о пропавшей в России 34-летней американке

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Сироу Кэтрин Илэйн
Сироу Кэтрин Илэйн
Фото: телеграм-канал «Ni Mash»

Пропавшая в Нижнем Новгороде 34-летняя американка Сироу Кэтрин Илэйн, приехавшая из Калифорнии три года назад, раньше служила в армии морпехом и участвовала в военных действиях. О таких подробностях личной жизни женщины пишет сайт телеканала «Царьград».

Кэтрин по образованию дизайнер освещения, увлекалась живописью. В России училась в ННГУ имени Лобачевского, снимала квартиру в Бору. Планировала остаться в России. Жила на военную пенсию и иногда подрабатывала репетитором английского.

«Здесь хотела стать адвокатом, помогать иностранным гражданам, но после лет трех обучения поняла, что российские законы очень сложны, и капитально отличается система. Решила с этим повременить и перевелась на филологию», — рассказал друг американки.

По его словам, Кэтрин не любила говорить о своей службе в армии, предположительно — в Афганистане.

15 июня женщина написала матери, что едет в машине с незнакомцами. Последний раз телефон девушки регистрировался в поселке Линдо-Пустынь.

Ранее сообщалось, что женщина перестала выходить на связь 15 июня. После пропажи американки возбудили уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»). На месте ее исчезновения и в области последнего выхода на связь работают оперативники, следователи и добровольцы.

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