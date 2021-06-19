Сексолог дала советы по приготовлению романтического ужина «с продолжением»

Сексолог Алия Королева в интервью «Пятому каналу» дала советы, как приготовить романтический ужин «с продолжением». По ее словам, некоторые продукты содержат природные афродизиаки, которые помогут сделать ярче интимную жизнь.

Специалист объяснила, что такие вещества содержатся также в специях и маслах, они усиливают половое влечение, улучшают настроение и даже помогают в борьбе с депрессией.

Афродизиаки присутствуют во многих продуктах, но лучше всего на сексуальную жизнь влияют молочные продукты, орехи, такие как фундук, пекан, кешью, жирные сорта рыбы, яйца, а также специи: куркума, карри, острый чили, добавила Королева.

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«Приготовьте морепродукты, заправьте их пряными специями, добавьте немножечко красного перца, он усиливает кровообращение, в том числе и в половых органах, что пойдет лишь на пользу. Разлейте по бокалам красное вино, зажгите ароматические свечи с запахом лаванды, иланг-иланг или герани», — порекомендовала сексолог.

Она отметила, что регулярное употребление богатых афродизиаками продуктов будет оказывать положительное влияние на сексуальное желание. Интимная атмосфера ужина, например, красиво сервированный стол, полумрак и приятная музыка также помогут настроиться на нужный лад. Королева не исключила, что влечение овладеет парой еще до окончания трапезы.

Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал опасные для мужского здоровья продукты. Он предупредил, что мужчинам следует избегать продуктов и напитков, понижающих уровень тестостерона, так как именно этот гормон отвечает за половое влечение. Специалист посоветовал не злоупотреблять кофе, а также исключить из рациона пиво и продукты с высоким содержанием сои.