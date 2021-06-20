Повторившую позу из фильма ведущую раскритиковали за отсутствие белья в эфире

Итальянская ведущая Паола Феррари (Paola Ferrari) во время посвященного Евро-2020 эфира на телеканале «Rai 1» приняла скандальную позу героини Шерон Стоун из фильма «Основной инстинкт» и была обругана зрителями из-за отсутствия нижнего белья, пишет The Sun.

Положив ногу на ногу, одетая в длинное платье с разрезом 60-летняя ведущая в какой-то момент решила «отзеркалить» позу, этот момент попал в кадр и вызвал бурное обсуждение в сети. Люди решили, что Феррари, как и героиня Стоун, была без нижнего белья. Нашлись даже те, кто разглядел якобы имеющуюся татуировку в виде бабочки.

Некоторые из освещавших скандальный момент СМИ на всякий случай зацензурили момент, когда ведущая меняет позу.

Сама Феррари отнеслась к ситуации с юмором. «В этом эпизоде VAR (система видеопомощи арбитрам — прим. «Ленты.ру») использовался больше, чем на играх чемпионата Европы», — пошутила она, заверив, что никакой татуировки у нее нет. Телеведущая добавила, что бережет здоровье и соблюдает правила гигиены.