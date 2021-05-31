Телеведущие показали спаривание зайцев в эфире и удивили зрителей

Ведущие программы Springwatch на телеканале «Би-би-си» Микаэла Страчан (Michaela Strachan) и Крис Пэкхэм (Chris Packham) показали сюжет, в котором зрители увидели, как спариваются зайцы. Неожиданные кадры в эфире удивили поклонников телепередачи, сообщает The Mirror.

Страчан и Пэкхэм рассказали, что во время брачного сезона самцы и самки зайцев нередко дерутся друг с другом перед совокуплением.

«Вы можете подумать, что это самец борется с другим самцом за самку, но это не так. На самом деле это самки отбиваются от самцов, если еще не готовы к спариванию или если самец слишком нетерпелив», — объяснили ведущие.

Вскоре после рассказа режиссеры программы показали процесс спаривания зайцев. Однако не все зрители оценили усилия операторов, которые снимали интимный процесс на камеру.

«Порно с зайцами, дожили», — написал один из поклонников передачи. «Черт возьми, по телевизору показывают жесткое порно», — пошутил другой.

Ранее зрителей британского утреннего шоу ITV Lorraine разозлил отрывок показанного сюжета, в котором телеведущая новой программы Escape to the Farm («Побег на ферму») Кейт Хамбл (Kate Humble) показала спаривание свиней.