Спаривание свиней в эфире утреннего шоу разозлило зрителей

Зрителей британского утреннего шоу ITV Lorraine разозлил отрывок показанного сюжета, в котором телеведущая новой программы Escape to the Farm («Побег на ферму») Кейт Хамбл (Kate Humble) показала спаривание свиней. Об этом сообщает The Mirror.

52-летняя ведущая стояла в грязном загоне, рассказывая о двух свиньях, которые находились на заднем плане. Она отметила, что у животных в настоящий момент сезон спаривания, поэтому в скором времени у них может «случиться зимний роман». Уже в следующем кадре операторы запечатлели момент спаривания парнокопытных.

Комментаторы поспешили оставить негативные и саркастические отзывы после увиденного. «Обожаю с утра первым делом смотреть, как трахаются свиньи», — отметил один из зрителей. «Кейт Хамбл в роли свахи на своей ферме. Отличный сюжет, чтобы проснуться», — сыронизировал другой.

Ранее ведущая британского утреннего шоу Good Morning Britain Джози Гибсон (Josie Gibson) записала репортаж в зоопарке, в то время как за ее спиной неожиданно начали спариваться антилопы. Попавший в кадр инцидент довел журналистку до истерики.