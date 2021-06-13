Телеведущую Опру Уинфри обвинили в использовании «слабовольного» принца Гарри

Отец Меган Маркл Томас обвинил телеведущую Опру Уинфри в том, что она использует «слабовольного» принца Гарри для своего продвижения. Об этом мужчина рассказал в телешоу «60 Minutes Australia», фрагмент которого был опубликован в Twitter.

«Я думаю, что Опра Уинфри манипулирует Гарри и Меган. Она использует их, чтобы построить свою карьеру», — сказал Томас Маркл и добавил, что принц Гарри слабохарактерный человек, которого заставили говорить то, чему не следует звучать на телевидении.

Отец герцогини Сассекской также рассказал, что узнал о рождении своей внучки Лилибет из публичного заявления Меган, из-за чего очень расстроился. «Я вижу, как они оба полностью забывают про свои семьи, и теперь они одни в огромном доме, в котором, вероятно, могут разместиться еще 20 человек», — заключил Томас Маркл.

В конце мая на видеосервисе Apple TV+ вышел документальный сериал «Моя невидимая сторона», спродюсированный принцем Гарри. В нем рассказывается, что он злоупотреблял алкоголем и страдал от панических атак. В марте его жена Меган Маркл призналась в интервью Опре Уинфри, что подумывала о самоубийстве. После скандального интервью отношения принца Гарри и Меган Маркл с Букингемским дворцом испортились.

Ранее у королевской семьи вызвало озабоченность психическое здоровье принца Гарри. По мнению королевского биографа Анджелы Левин, именно этим объясняется нежелание королевы отбирать у Гарри титулы или разрывать отношения между ним и королевской семьей.