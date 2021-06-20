Россиянам посоветовали покупать валюту

Cтарший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в комментарии «Российской газете» посоветовала гражданам до конца июня покупать валюту.

«На новой неделе начнется очередной налоговый период в России, который обеспечит российскую валюту определенной поддержкой. В этот раз заканчивается не только квартал, но и полугодие», — сказала Бодрова.

Сырьевая конъюнктура, по словам эксперта, в целом оценивается как нейтральная. Банк России будет и дальше повышать ключевую ставку.

«Доллар США крепок на мировом валютном рынке. Похоже, что это новая тенденция, потому что у такого движения есть вполне реальный фундаментальный повод, к тому же долгосрочного характера, — рассуждает аналитик. — Речь идет об итогах заседания Федеральной резервной системы США в июне. Монетарные политики указали, что предполагают два повышения процентной ставки до конца 2023 года».

До конца июня доллар США будет находиться в пределах 71,50-74,50 рубля, евро — 85-90 рублей, прогнозирует Бодрова. «Если были мысли купить валюту для сбережений или иностранных поездок, то сейчас самое время», — заключила она.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



