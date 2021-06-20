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К пляжу в Петербурге причалил десантный корабль и удивил отдыхающих

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Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков»
Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков»
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
РЕН ТВ

Десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» причалил к пляжу бухты Желтая в Финском заливе и удивил отдыхающих. Кадры с места, снятые очевидцами, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как рядом со стоящим на песке кораблем загорают петербуржцы. Автор видео отметил, что судно стало сюрпризом для любителей чистой воды и дикой природы.

«Завтра он [корабль] будет в Санкт-Петербурге, а едет из Калининграда», — уточнила автор ролика.

Ранее США рассказали о наблюдении за военными учениями России в Тихом океане. Уточнялось, что Вашингтону пришлось переместить запланированные учения американской авианосной группы ближе к Гавайским островам из-за операций российской стороны.

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