К пляжу в Петербурге причалил десантный корабль и удивил отдыхающих

РЕН ТВ

Десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» причалил к пляжу бухты Желтая в Финском заливе и удивил отдыхающих. Кадры с места, снятые очевидцами, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как рядом со стоящим на песке кораблем загорают петербуржцы. Автор видео отметил, что судно стало сюрпризом для любителей чистой воды и дикой природы.

«Завтра он [корабль] будет в Санкт-Петербурге, а едет из Калининграда», — уточнила автор ролика.

Ранее США рассказали о наблюдении за военными учениями России в Тихом океане. Уточнялось, что Вашингтону пришлось переместить запланированные учения американской авианосной группы ближе к Гавайским островам из-за операций российской стороны.