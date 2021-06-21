Мужчина поменял обои на ноутбуке возлюбленной и поставил ее репутацию под угрозу

Мужчина захотел разыграть возлюбленную и изменил обои на ее ноутбуке. Историю о том, как шутка чуть не поставила ее репутацию под угрозу, он опубликовал на Reddit.

По словам автора поста, он регулярно разыгрывает девушку, но обычно это достаточно безобидные шутки. Недавно он решил поменять изображение на рабочем столе ее ноутбука. Мужчина установил в качестве фона интимную фотографию своей возлюбленной и объяснил, что она очень смущается, когда видит такие снимки.

Вечером, когда ноутбук был у нее, рассказчик попросил включить его и запустить фильм. «Я ждал этого неизбежного "Что за чертовщина?" от нее из спальни. Но ничего не произошло», — удивился он. Тогда же мужчина выяснил, что компьютер сломался.

Девушка решила отнести ноутбук в ремонт. Опасаясь, что специалисты, которые будут чинить устройство, увидят интимную фотографию его возлюбленной, герой рассказал ей о своем розыгрыше. «По понятным причинам она была чрезвычайно раздражена, а я чувствовал себя полным идиотом», — написал автор публикации.

Пара обратилась к друзьям, которые разбираются в ремонте ноутбуков. Выяснилось, что у устройства испортился аккумулятор и порт для зарядки. Тем не менее они смогли включить компьютер на достаточное время, чтобы поменять заставку. «Моя девушка не дает мне забыть это, и, должен признаться, после этого случая мои пранки стали не такими жесткими», — заключил юзер и добавил, что история все равно вызывает у них улыбку.