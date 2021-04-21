Девушка перепутала чат и случайно отправила интимные снимки родственникам

Британская блогерша Бетани Маргарет (Bethany Margaret) перепутала чат в мессенджере и поделилась своими интимными снимками с родственниками вместо того, чтобы отправить их подруге. Серия роликов с подробным описанием ситуации доступна в TikTok.

Маргарет пошла в магазин вместе с приятельницей, чтобы выбрать нижнее белье. Девушкам понравился один и тот же бюстгальтер, но они долго не могли найти подходящий размер. В конце концов Маргарет определилась с выбором, а ее подруга решила отложить покупки на следующий день: сначала она хотела посмотреть, подойдет ли нижнее белье блогерше.

Вернувшись домой, Маргарет решила примерить обновку, а заодно показать подруге, как на ней сидит бюстгальтер. Девушка сфотографировалась в нижнем белье, открыла WhatsApp и думала, что отправила свежие кадры приятельнице. Как вскоре выяснилось, блогерша ошиблась адресатом, поэтому ее интимные снимки увидели родственники из семейного чата.

«Удали это. Быстро», — написал брат Маргарет, который одним из первых открыл сообщение сестры. Остальные члены семьи с юмором восприняли ситуацию. Кто-то из родственников поддержал девушку фразой «дерьмо случается», а остальные отправили веселые смайлики.