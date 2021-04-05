Жена чиновника прошла обнаженной перед камерой во время видеоконференции в Zoom

Совещание Национального дома традиционных лидеров ЮАР и представителей администрации страны, проходившее по видеосвязи через программу Zoom, пришлось прервать вскоре после того, как жена одного из чиновников появилась обнаженной перед камерой. Как сообщает Daily Mirror, муж не сразу заметил супругу в кадре.

Мероприятие проходило онлайн поздно вечером 30 марта. Ксолиле Ндеву (Xolile Ndevu) взял слово и поэтому именно его экран стал основным во время совещания. Он начал рассказывать коллегам о ситуации по борьбе с пандемией в Восточно-Капской провинции.

Однако через некоторое время за ним появилась женщина, которая была полностью обнажена. Некоторые из участников совещания начали смеяться, а Фэйт Мутамби (Faith Muthambi), руководитель одного из комитетов в правительстве, тут же попросила прервать мероприятие.

Она обратилась к Инкоси Сифо Махлангу (Inkosi Sipho Mahlangu), начальнику Ндеву и главе Национального дома, указав на то, что у подчиненного на экране голая женщина. «Вы же в прямом эфире на телевидении», — возмутилась Мутамби.

Ндеву тут же осознал, что произошло и закрыл лицо руками. «Я прошу прощения. Я сосредоточил взгляд на экране, а не том, что происходит позади меня. Мне так стыдно», — сказал он.

Мужчина позже констатировал, что пока еще не до конца привык к использованию Zoom и что «дома большинства людей построены так, что от них невозможно добиться приватности, необходимой для подобных мероприятий». Он также пояснил, что его жена хотела принять душ перед сном и не знала о том, что совещание до сих пор не закончилось.