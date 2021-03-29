Помастурбировавший во время видеоурока учитель оправдался

Шведского политика и учителя начальных классов обвинили в том, что тот помастурбировал во время видеоурока в Zoom. Спустя почти месяц после инцидента мужчина оправдался тем, что чесал кожу в области паха из-за грибка. Об этом сообщает Vice.

Инцидент произошел в начале марта. Ученики седьмого класса записали видео, на котором преподаватель сидел на диване, засунув руку под спортивные штаны и выполняя напоминающие мастурбацию движения. В один момент учитель понял, что его действия могли увидеть другие люди, после чего он открыл крышку ноутбука таким образом, чтобы его ноги больше не попадали в кадр.

Видео быстро набрало вирусную популярность, а журналисты также нашли в Instagram-аккаунте преподавателя неожиданные снимки, на которых он полностью обнаженный стоит возле окна собственной квартиры. После освещения истории в СМИ мужчину отстранили от преподавания без выдачи зарплаты, а также отстранили от участия в Либеральной партии.

После инцидента преподаватель направил письмо в шведскую национальную телекомпанию Sveriges Television. В послании он попытался оправдаться за свой поступок. «Около недели у меня был зуд в паху из-за грибкового заболевания кожи. Я начал чесаться, и когда вы начинаете это делать, вам трудно остановиться», — написал герой ролика.

Журналисты отметили, что полицейские провели предварительное расследование случившегося, после чего закрыли дело, не предъявив учителю никаких обвинений. Это означает, что они оправдали мужчину. Однако в школе, где работал преподаватель, до сих пор проходит аналогичная проверка, а представители учреждения не комментируют ее детали.

Ранее ассистент по программам специального образования средней школы Shady Grove в американском городе Гейтерсберг помастурбировал на камеру перед детьми. Сотрудник учебного заведения временно лишился работы.