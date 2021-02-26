Сотрудник школы помастурбировал на камеру перед детьми и лишился работы

Ассистент по программам специального образования средней школы Shady Grove в американском городе Гейтерсберг помастурбировал на камеру перед детьми. Как сообщает New York Post, сотрудник учебного заведения временно лишился работы.

По данным издания, инцидент произошел 22 февраля во время занятий в восьмом классе. 21-летний Марк Шак (Marc Schack) участвовал в видеоконференции в программе Zoom. Во время урока он встал из-за стола и начал мастурбировать, при этом камера была включена и участники могли видеть его действия.

Сам Шак подтвердил, что мастурбировал, но уверяет, что произошла ошибка — он посчитал, что урок уже закончился, а камера на устройстве отключена. «Я думал, что вышел из конференции, когда урок закончился. Я не имел ни малейшего понятия, что Zoom все еще работает. Это была ошибка. Я всего лишь человек», — сообщил он.

13-секундный видеоклип с участием сотрудника школы стали публиковать в соцсетях. Согласно этой записи, именно он являлся организатором конференции в Zoom. Через несколько секунд модератором был переназначен другой пользователь. После инцидента Шака временно лишили работы в заведении, отправив в административный отпуск.

Представитель полиции округа подтвердил, что они проводят проверку в отношении мужчины, но отказался сообщить подробности. Пока ассистент не задержан и ему не предъявлены какие-либо обвинения.

В декабре 2020 года учитель средней школы из Нью-Йорка помастурбировал на камеру во время онлайн-звонка через Google-Meet. Его уволили, и он оказался под следствием.