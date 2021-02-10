Вместо онлайн-занятий ученикам школ показали обнаженных мужчин

Ученики шести школ города Донкастер в британском графстве Саут-Йоркшир стали жертвами кибератаки в сервисе видеоконференций Zoom. Как сообщает Yorkshire Live, вместо онлайн-занятий им показали обнаженных мужчин.

Родители детей узнали о произошедшем и обратились в полицию. По их словам, инцидент произошел утром 9 февраля. Планировалось, что для школьников проведут образовательное мероприятие. Однако при переходе по ссылке они увидели голого мужчину.

Один из родителей пояснил, что сначала занятие вела учительница. Во время урока она отправила ссылку и попросила перейти по ней. «Преподаватель покинула группу и отключила у себя чат, чтобы дети не могли писать ей сообщения», — возмутился он.

Другие родители подчеркнули, что вскоре на экране появилось еще несколько мужчин, тоже обнаженных, которые придерживали рукой свои интимные части тела. Они добавили, что после подобного не чувствуют уверенности в том, что могут оставлять ребенка на онлайн-обучении.

Полиция подтвердила, что в курсе произошедшего и расследует инцидент. Компания, которая обеспечивала проведение мероприятия, пока никак не прокомментировала возникшую проблему.

Ранее сообщалось, что учитель средней школы из Нью-Йорка помастурбировал на камеру во время онлайн-звонка через Google-Meet. Его уволили с работы, позже он оказался под следствием.