Ургант объяснил появление голых девушек в Дубае

Ведущий Иван Ургант объяснил, зачем голые девушки появились на балконе отеля в Дубае. По мнению шоумена, это было связано со съемками нового сезона шоу «Холостяк» с участием певца и продюсера Тимати (Тимура Юнусова). Выпуск «Вечернего Урганта» опубликован на сайте Первого канала.

«Я думаю, что Тимати нужно было переодеться для следующего эпизода "Холостяка" в номере, и он попросил их выйти», — пошутил Ургант. Он подчеркнул, что если взглянуть на снимок, то можно убедиться, что россиянок на нем нет. «Тут сразу видно, что это страны-участницы НАТО», — констатировал Ургант.

По мнению ведущего, это могли быть и не модели. «Почему решили, что они модели? Может, это были научные сотрудники тайной лаборатории? Дубайская полиция не следит за новостями науки, а девушки прочитали исследование и вышли убивать коронавирус», — добавил шоумен.

При этом Ургант заметил, что один из Telegram-каналов сообщил о фотографе, сделавшем снимок — якобы автором фото является россиянин с инициалами Алексей К. «Может, это председатель счетной палаты Алексей Кудрин? Все-таки не будем забывать, девушки тщательно подсчитаны, их 40», — шутливо добавил ведущий.

В субботу, 3 апреля, в соцсетях опубликовали видео и фото обнаженной фотосессии на балконе гостиницы Dubai Marina — десятки нагих девушек позировали перед камерой. Кадры возмутили общественность страны, и в этот же день моделей задержали полицейские. По данным российского генкосульства, россиянок среди задержанных не оказалось.