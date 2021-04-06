Ургант вернулся на ТВ и рассказал о последствиях коронавируса

Ведущий Первого канала Иван Ургант вышел в эфир на ТВ после того, как переболел коронавирусом. Шоумен эффектно появился на сцене в белом костюме в окружении труппы цыганского театра. Выпуск передачи «Вечерний Ургант» доступен на YouTube.

Ургант начал передачу с того, что рассказал о своем самочувствии и последствиях болезни.

«Сразу хочу ко всем обратиться. Никаких побочных последствий нет. При этом меня все пугали: по телевидению пугали, знакомые пугали, в интернете прочитал — тоже пугали. В общем, все пугали. Единственный побочный эффект — я сейчас несколько напуган», — пошутил ведущий.

На вопрос соведущего Дмитрия Хрусталева о том, понравилось ли Урганту выходить в эфир дистанционно, шоумен ответил шуткой про виртуальный половой акт.

«Это как по интернету заниматься сексом. То есть классно», — с иронией подчеркнул ведущий.

О заражении Урганта коронавирусом стало известно 22 марта. Тогда юморист кратко сообщил о недуге своим подписчикам в Twitter.

Из-за болезни ведущего Первый канал изменил формат программы «Вечерний Ургант»: шоумен вышел в эфир по видеосвязи из дома. Вместо традиционного выхода Урганта из-за кулис его соведущий Дмитрий Хрусталев внес в студию телеэкран, который транслировал Урганта из домашнего кабинета. Авторы шоу назвали выпуск самым необычным из тех, что им приходилось снимать за всю историю проекта.