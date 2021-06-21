Страх перед катастрофой заставил инвесторов надавить на Tesla и Facebook

Amazon, Facebook и Tesla должны информировать своих акционеров о том, как их работа сказывается на климате планеты, заявила коалиция влиятельных инвесторов. Давить на компании и добиваться снижения углеродных выбросов их заставляет страх перед возможными катастрофическими последствиями для экологии, пишет Financial Times.

Речь идет об инициативе 168 организаций, которые вместе управляют активами на сумму более 17 триллионов долларов. Они поддержали кампанию Проекта по раскрытию информации о выбросах углерода (Carbon Disclosure Project, CDP), направленную на получение полноценной отчетности по вопросам, связанным с изменением климата, вырубкой лесов и использованием водных ресурсов.

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Инвесторы обратились к 1320 предприятиям, которые, по данным CDP, сейчас выбрасывают в атмосферу более 4700 мегатонн углекислого газа. Помимо американских компаний, требования касаются китайских гигантов, таких как Alibaba и Meituan, которой принадлежит крупнейший сервис онлайн-заказа еды в стране.

«Кампания против неразглашения информации в этом году добилась рекордной поддержки — в ней участвует на 56 процентов больше инвесторов. Они требуют систематических, ясных и пригодных для сопоставления данных, которые помогут им реализовать свои амбиции по полному сокращению выбросов», — объяснила глобальный директор CDP по рынкам капитала Эмили Крепс.

В конце мая заставить компании отчитываться о климатических рисках призвала и британская Ассоциация инвестиций (Investment Association, IA), также распоряжающаяся многомиллиардными активами. Она обратилась к лидерам стран Большой семерки и предложила последовать примеру Британии, которая обяжет крупные организации и финансовые учреждения предоставлять соответствующую информацию к 2025 году. В конце 2020 года с подобной инициативой выступили и в Евросоюзе.