Туристы покатались на лодке на популярном озере и были обвинены в убийстве

Двух немецких туристов обвинили в убийстве после прогулки на лодке по озеру Гарда. Об этом сообщает Euronews.

Инцидент произошел на популярном среди туристов озера Гарда в северной Италии. Путешественники из Германии решили прокатиться по нему на лодке, однако через некоторое время столкнулись с другим судном, на котором были местные жители.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли двое итальянцев — 37-летний мужчина и 25-летняя женщина, их личности не раскрываются. Тела местных жителей извлекли из воды водолазы-спасатели спустя несколько часов после происшествия. Как рассказали свидетели, одна из ног женщины была частично оторвана, а мужчина получил серьезную рану живота.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Сейчас граждане Германии находятся под следствием — их подозревают в неумышленном убийстве и сознательном неоказании помощи.

Ранее в мае двух американских туристов приговорили к пожизненному сроку за убийство полицейского. Во время поездки в Рим студенты решили приобрести запрещенные вещества у местного наркоторговца, однако тот обманул американцев, забрав их деньги. Между ними развязался конфликт и в ситуацию вмешался полицейский, который был поблизости. Между ними завязалась драка, в результате которой мужчине нанесли несколько ножевых ранений, он погиб.